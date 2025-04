Barkovljani so se poklonili padlim na Kunčevi njivi

Mario Matjašič - Milan je bil neustrašen borec, vodja barkovljanskega odbora Osvobodilne fronte. Februarja 1945 so ga po izdaji ustrelili v Ulici Boveto, ko se je vračal domov. Okrvavljeno srajco, ki jo je nosil, ko je umrl, so danes pokazali na spominski slovesnosti, ki jo je Kunčevi njivi priredilo Slovensko kulturno društvo Barkovlje. Po ustaljeni tradiciji so nastopili šolarji Osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja, zapel pa je tudi barkovljanski mešani pevski zbor pod taktirko Sandre Pertot. Na harmoniko je pevce spremljal Štefan Bembi. Prisotne je pozdravil Fabio Vallon, predsednik Vsedržavne zveze partizanov Italije ANPI za Tržaško, proslavo je povezovala podpredsednica SKD Barkovlje Mirjan Mikolj.

Slavnostni govor so Barkovljani letos zaupali Martini Budin, podžupanji Občine Zgonik. V nagovoru je razmišljala o pomenu 25. aprila, praznika osvoboditve Italije med mladimi ljudmi. »Dan osvoboditve je in mora biti praznik vseh. Ta datum je temeljni steber italijanske zgodovine: označuje dan, ko je bilo poraženo največje zlo in ko so bili položeni temelji prihodnje politične ureditve naše države,« je povedala govornica.

Tudi Milanu so se danes poklonili, ob ploščo, ki nosi njegovo ime, so Barkovljani obesili lovorjev venec. Spomnili so se ga na kraju, kjer so ga 13. februarja ustrelili fašistični krvniki Laerte Casadio, Guido Sughero in Vincenzo Chiarenza.