Novosti za dom Stuparich in telovadnico v Nabrežini

Na zadnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta so svetnice in svetniki med drugim dolgo razpravljali o strategijah in novostih glede občinskega doma za starejše občane Stuparich v Naselju sv. Mavra in obnovi telovadnice Sava Ušaja v Nabrežini. Župan Igor Gabrovec je povedal, da je bila v ponedeljek za prvega podpisana pogodba z družbo KCS Caregiver. Ta dom upravlja že danes, od 1. januarja 2026 pa ga bo na osnovi novega sporazuma še za nadaljnjih trideset let.

Novo poslopje na vrhunski ravni

V prihodnjih treh letih se bo začela tudi obnova doma: prva bo na vrsti izgradnja novih prostorov, v katere bodo nato preselili goste. Sedanje poslopje bodo porušili in z naložbo v višini nekaj več kot osem milijonov evrov uredili nov dom za starejše na vrhunski ravni. Kar nekaj težav se je pojavilo v zadnjem času - z ogrevanjem, toplo vodo in puščanjem vode. Župan se je dotaknil vprašanja januarskega petodstotnega poviška oskrbnine in napovedal, da preučuje občina tačas možnosti pomoči za družine.

Obnovili pogodbo s Sokolom

Beseda je tekla tudi o telovadnici Sava Ušaja v Nabrežini, ki stoji na jusarskem območju. Občinski odbornik za javne investicije in premoženje Lorenzo Corigliano je opozoril, da je želja občine prenoviti prostore, ki jih koristijo društva in mladi z območja. Pravkar so obnovili pogodbo z društvom Sokol, ki bo prostore upravljalo še za prihodnjih pet let.

»Pred meseci smo se srečali s predsednikom Pavlom Vidonijem in predsednikom banke, ki skrbi za občinsko blagajno, da bi preučili obstoječi načrt gradnje nove telovadnice ob današnji oz. preureditve stare, ki bi lahko koristila koncertom in prazničnim dogodkom,« je dejal. Župan pa je pojasnil, da je že napovedal sklic občinske programske konference prihodnjo pomlad. Njen cilj je začrtati ukrepe, ki bodo zagotovili kontinuiteto in zanesljivost pri uresničevanju velikih strateških razvojnih projektov.