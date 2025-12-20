VREME
DANES
Sobota, 20 december 2025
Iskanje
Divja odlagališča

Za divijim odlaganjem v Naselju sv. Sergija tudi pet podjetij

Tržaška lokalna policija je ob teh ovadila še dvanajst zasebnikov

Spletno uredništvo |
Trst |
20. dec. 2025 | 11:16
    Za divijim odlaganjem v Naselju sv. Sergija tudi pet podjetij
    Divje odlagališče pri Ulici Peco v Naselju sv. Sergija (OBČINA TRST)
Dark Theme

Za divjim odlaganjem nevarnih in drugih odpadkov v Naselju sv. Sergija na obrobju Trsta naj bi se skrivalo pet podjetij in dvanajst zasebnikov. Tako dokazuje preiskava tržaške lokalne policije, ki je omenjene ovadila. V sporočilu za javnost so danes pojasnili, da so letos redno nadzorovali površine ob Ulici Peco, kjer so pogosto ležale številne črne vreče in najrazličnejši odpadki, od starih cevi do kosov pohištva in še marsičesa. Nadzor je spodbudilo tudi dejstvo, da gre za dragoceno zeleno območje, so povzeli.

Eno osebo so poleg tega ovadili zaradi nezakonitega sežiganja odpadkov. Ta naj bi jih poskušala uničiti, da ne bi bilo dokazov na njen račun, vendar bi s tem lahko povzročila požar v bližnjem gozdu, so še navedli z lokalne policije. Dim se je nevarno dvignil tudi v smer bližnje hitre ceste.

Od 4500 do 6500 evrov kazni

Nekateri izmed osumljenih so se vključili v postopek za izbris kaznivega dejanja, tako da so očistili območje, odpadke pravilno odstranili in plačali precej visoko denarno kazen. Ta je znašala 4500 evrov za vsakega zasebnika in 6500 evrov za vsako podjetje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: