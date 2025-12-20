Za divijim odlaganjem v Naselju sv. Sergija tudi pet podjetij

Za divjim odlaganjem nevarnih in drugih odpadkov v Naselju sv. Sergija na obrobju Trsta naj bi se skrivalo pet podjetij in dvanajst zasebnikov. Tako dokazuje preiskava tržaške lokalne policije, ki je omenjene ovadila. V sporočilu za javnost so danes pojasnili, da so letos redno nadzorovali površine ob Ulici Peco, kjer so pogosto ležale številne črne vreče in najrazličnejši odpadki, od starih cevi do kosov pohištva in še marsičesa. Nadzor je spodbudilo tudi dejstvo, da gre za dragoceno zeleno območje, so povzeli.

Eno osebo so poleg tega ovadili zaradi nezakonitega sežiganja odpadkov. Ta naj bi jih poskušala uničiti, da ne bi bilo dokazov na njen račun, vendar bi s tem lahko povzročila požar v bližnjem gozdu, so še navedli z lokalne policije. Dim se je nevarno dvignil tudi v smer bližnje hitre ceste.

Od 4500 do 6500 evrov kazni

Nekateri izmed osumljenih so se vključili v postopek za izbris kaznivega dejanja, tako da so očistili območje, odpadke pravilno odstranili in plačali precej visoko denarno kazen. Ta je znašala 4500 evrov za vsakega zasebnika in 6500 evrov za vsako podjetje.