Bazen Acquamarina bodo zgradili na novo

Termalni bazen Acquamarina bodo porušili in na istem mestu zgradili nov objekt, ki bo večji, varnejši in predvsem bolj funkcionalen. To je ob ogledu poškodovanega objekta, čigar streha se je porušila pred poltretjim letom, napovedal župan Roberto Dipiazza, ki je kraj nezgode obiskal v spremstvu pristojen za naložbe v občinski upravi Elise Lodi, občinskega inženirja Luigija Fantinija in zunanjega svetovalca inženirja Beltrameja.