Bazovica 2020: višek bo vendarle 6. septembra

Na Bazoviški gmajni so 6. septembra 1930 pod fašističnimi streli padli Bazoviški junaki. Pri odboru za njihovo proslavo, ki mu predseduje Milan Pahor, so se odločili da 90. obletnico njihove smrti proslavijo z nizom kulturnih in športnih prireditev ter spominskih svečanosti.

Program Bazovice 2020 je žal pandemija novega koronavirusa temeljito skrčila, osrednja slovesnost pa se bo vsekakor 6. septembra ob 15. uri na bazoviški gmajni. Celoten program bo potekal v tednu med 6. in 12. septembrom.

Podroben program prireditev objavljamo v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.