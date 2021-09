Bazovica 2021: slavnostna govornika Pangerc in Parrini

Letošnja osrednja slovesnost v spomin na štiri bazoviške junake bo v nedeljo, 12. septembra, pred spomenikom na gmajni pri Bazovici. Slavnostna govornika bosta senator italijanske republike Dario Parrini in tržaški kulturnik Boris Pangerc, zbrane bo nagovorila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Zaradi proticovidnih omejitev bodo na voljo samo stojišča, udeleženci bodo morali nositi masko in upoštevati varnostno razdaljo.

Sicer pa se bo letošnji niz dogodkov pod skupnim naslovom Bazovica 2021 začel v ponedeljek, 6. septembra, na dan, ko so pod fašističnimi streli padli Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič. Ob 6.43 bodo na kraju ustrelitve nastopili mladi člani Kluba Tigr in Zveze slovenskih kulturnih društev s krajšim recitalom. Ob 10. uri bo na pokopališču pri Sveti Ani v Trstu spominska slovesnost, na kateri bo nastopil Moški pevski zbor Fantje izpod Grmade, slavnostna govornica pa bo študentka Jasmina Gruden. Ob 20. uri bo v bazovski cerkvi še tradicionalna maša zadušnica: slavnostni govornik bo generalni konzul Vojko Volk, nastopil bo domači pevski zbor Lipa.

Bogat niz dogodkov se bo nadaljeval vse do 19. septembra.