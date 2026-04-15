Mauriziu Marchesichu manjši mestni pečat za uspešno kariero

»S spoštovanjem in občudovanjem za dolgo in uspešno harmonikarsko kariero na zelo visoki državni in mednarodni ravni.« S temi besedami je tržaški župan Roberto Dipiazza včeraj dopoldne podelil manjši mestni pečat slovenskemu harmonikarju Mauriziu Marchesichu, zmagovalcu na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih ter profesorju harmonike (poučuje na prvostopenjski srednji šoli sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu), ki redno sodeluje tudi s televizijskimi in radijskimi postajami.

Slovesnost je potekala v sproščenem, prijateljskem duhu. Dipiazza se je spomnil njunega prvega srečanja leta 1987 v miljskem naselju Porto San Rocco, medtem ko je občinski svetnik Vincenzo Rescigno, ki je predlagal priznanje, opozoril, da je Marchesich »pravo bogastvo za naše območje, ki je prej cenjeno in nagrajeno drugod kakor v Trstu.« Z županom sta z malo gesto izkazala spoštovanje do domačega umetnika, ki se lahko ponaša z odtisom roke v mednarodnem muzeju velikih harmonikarjev v Recoaru