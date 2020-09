Bazoviški junaki, padec fašizma in strah pred sodobno desnico

Danes dopoldne je na tržaškem sedežu VZPI-ANPI potekalo srečanje med delegacijama slovenske Zveze združenj borcev NOB, s predsednikom Marijanom Križmanom, in Vsedržavnega združenja italijanskih partizanov VZPI-ANPI, s podpredsednikom Gianfrancom Pagliarulom. Jutranje delovno omizje, ki so ga sestavljali tudi predstavniki VZPI-ANPI za Furlanijo – Julijsko krajino, Trst in Gorico, je obrodilo kar nekaj sadov. Zvezi sta si namreč zastavili nekaj skupnih ciljev in jih nato predstavili javnosti na tiskovni konferenci, ki je ob koncu srečanja potekala v kavarni San Marco.

Pokrajinski predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon je predstavitev uvedel s pozdravi slovenskim in italijanskim gostom in takoj poudaril pomen čezmejnih odnosov med sorodnima organizacijama, ki imata skupne cilje. Prav o ciljih je spregovoril predsednik Križman in izpostavil štiri točke obravnavanega programa. »Zahtevali bomo spremembo italijanskega zakona, ki temelji na teoriji, da so bili štirje bazoviški junaki teroristi.« Predsednik je nato posredoval željo po skupni slovensko-italijanski proslavi 25. julija, v spomin na leto 1943, ko je padel fašistični režim in je bila izrečena nezaupnica Benitu Mussoliniju.