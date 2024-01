Befana se bo spet spustila v jamo

V Briškovsko jamo se bo v soboto ob 15. uri spustila Befana. Dogodek, ki ga prirejajo društvo Alpina delle Giulie, tržaška sekcija kluba CAI in jamarska sekcija Eugenio Boegan, je med najbolj priljubljenimi na Krasu in privabi vsako leto veliko število odraslih ter otrok.

Letos bodo spust radodarne starke spremljali člani godbe Le solite legere ter jamarja in glasbenika Annamaria »Flauta« della Valle in Paolo Corsini. Glavna junakinja pa bo nedvomno Befana, zvezda sobotnega popoldneva, ki bo v globine prispela s Tremi Kralji, Dedkom Mrazom, Zvezdo repatico in bajeslovnimi prebivalci jame Muccocervi. Ko bodo vsi ti junaki prispeli med obiskovalce, bodo otrokom delili sladice. Med odraslimi pa se bodo sprehajali Vikingi ter ponujali vročo alkoholno pijačo Gran Pampel s skrivnostnim receptom, ki od zdavnaj segreva duhove jamarjev.

V Briškovsko jamo lahko vstopi največ 900 obiskovalcev, zato organizatorji vabijo vse, ki bi želeli spremljati tradicionalni dogodek, naj kupijo vstopnice na spletni strani www.grottagigante.it. Cena spletne vstopnice za odrasle znaša 15 evrov, na blagajni ob vhodu v jamo pa 18 evrov. Vstop je za otroke do dvanajstega leta brezplačen.