Befana se bo spet spustila v jamo pri Briščikih

Befana, prijazna stara ženica, se bo tudi letos po stometrski vrvi spustila na dno jame pri Briščikih. Pred njo se bodo na dno votline spustili trobentač skupine Le solite legere in drugi junaki. Obiskovalci bodo lahko poskusili tudi gran pampel, tradicionalno alkoholno pijačo, ki jo bo skuhala skupina Vikingov. Male in velike obiskovalce pa bodo zabavali tudi Božiček, sveti trije kralji in Muccocervi, čarobni prebivalci briškovske jame.

Vstopnice za torkovo prireditev, ki se bo pričela med 14.30 in 15. uro, je mogoče kupiti na spletni strani www.grottagigante.it. V jamo bodo spustili največ 900 obiskovalcev, če vseh vstopnic ne bodo prodali prek spleta, jih bo mogoče po nekoliko višji ceni nabaviti tudi pri vhodu v jamo.

Prav tako v torek bo Befana obiskala tudi Znanstveni imaginarij v tržaškem Starem pristanišču. Z otroki se bo ob 11. oziroma ob 16. uri podala na lov na zaklad. Najmlajši bodo na zabaven način odkrivali fizikalne pojave, organizatorji obljubljajo tudi zaključno presenečenje. Lova na zaklad se bodo lahko udeležili vsi, ki bodo ob omenjenih urah obiskali Znanstveni imaginarij v Skladišču 26. Prireditev je vključena v ceno vstopnice v muzej znanosti.