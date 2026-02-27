Katedra svetega Justa o poteh miru

»Z mirom ni več mogoče odlašati. S pogledom na svet, kjer se danes doživlja to, kar je za nas del težke zgodovine, želimo sejati dialog in mir,« je na predstavitvi niza Katedre svetega Justa dejal tržaški škof Enrico Trevisi. Z vstopom v postni čas namreč tržaška škofija tudi letos - tako kot vse od leta 2010 - prireja štiri srečanja v stolnici sv. Justa, ki bodo tokrat potekala pod naslovom Razoroženi hodimo po poteh miru. Ciklus predavanj, ki bodo potekala od srede, 4., do srede, 25. marca, vedno ob 20.30, so predstavili včeraj v prostorih škofije škof Enrico Trevisi, pristojni za kulturno dejavnost pri tržaški škofiji, duhovnik Sergio Frausin, članica škofijskega odbora za katoliško vzgojo Erica Mastrociani in duhovnik Stefano Vattovani.

Mestu želijo nuditi trenutek za razmislek o miru in o tem, kako lahko vsak prispeva k njegovi uresničitvi, saj je mir odgovornost vseh nas, so dejali. »Tema je obenem odgovor na apel papeža Leona XIV., ki je ob prvem srečanju z vsemi škofi junija lani pozval, naj vsaka skupnost postane dom miru, v katerem se učimo razorožiti nasprotovanja z dialogom in v katerih si prizadevamo za pravičnost in odpuščanje,« je pojasnil Trevisi.

Četverica predavateljev

Na prvem srečanju bo spregovorila Sara Dall’Armellina, sicer pedagoginja in humanistična mediatorka na kazenskem, šolskem in socialnem področju. Tema večera bo restorativna pravičnost v šoli. 11. marca bo na vrsti srečanje z naslovom Vzgajati za mir, ki je neoborožen in razorožujoč. Nastopil bo škof iz Trevisa Michele Tomasi. 18. marca bo Marco Girardo, odgovorni urednik dnevnika Avvenire pojasnil, kako lahko mediji onkraj vojnega hrupa pritegnejo pozornost tudi na zgodbe o zbliževanju in spravi. Na zadnjem srečanju bo nastopil profesor zgodovine in član Skupnosti svetega Egidija Adriano Roccucci.