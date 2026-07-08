Beg iz Maribora se je končal v Kopru

Očividci so bili v ponedeljek pozno zvečer na bencinskem servisu MOL Bonifika pri Kopru priča pravi policijski akciji. Več policijskih vozil je obkolilo avtomobil, nekateri policisti so celo izvlekli pištole. Izkazalo se je, da so ujeli 37-letnega ubežnika, ki je z avtom pred policijo bežal od Maribora vse do Kopra.

Policisti so v večernih urah prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju Maribora doma povzročal težave in bil agresiven, nato pa se je pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Vozilo so prvič zaman poskušali ustaviti pri Dramljah. Voznik je sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in z vožnjo nadaljeval po avtocesti. Vozil je z zelo različno hitrostjo, od približno 60 km/h do kar 220 km/h.

Policisti so mu ves čas sledili in ga večkrat poskušali zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov vozil policije. Pripravili so tudi sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), ki preluknja gume vozila, a ga zaradi varnostnih razlogov niso uporabili vse do Bertokov. Tu je voznik zapeljal čez kovinske bodice, a je s predrtimi pnevmatikami nadaljeval vožnjo.

Vozilo se je dokončno ustavilo ob 23.01 na bencinskem servisu Bonifika v Kopru. Voznik se je ob ustavitvi aktivno uprl policistom, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Obenem je odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled, zaradi česar so ga policisti pridržali. Okoliščine dogodka kriminalisti še preiskujejo, 37-letnik je osumljen storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Policija vse, ki so se zaradi nevarne vožnje spodaj omenjenega 37-letnega voznika kršitelja počutili ogrožene, prosi, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na številko 113. S tem bodo policistom pomagali pri zbiranju dokazov za utemeljitev suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.