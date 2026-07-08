Do stotice se jih je prebilo sedem

V preteklih dneh se je na tržaških drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom zaključil še ustni del zrelostnega izpita. Okrog sto petošolcev se je prebilo skozi zadnjo preizkušnjo pred zasluženim poletnim počitkom. Marsikdo je izrazil nezadovoljstvo do prejetih ocen. Ponekod je bila po mnenju dijakov komisija prestroga, drugod pa pravična. Na seznamu kandidatov nekaterih smeri ni bilo videti posebno visokih ocen, na primer na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna, kjer je naloga iz matematike po vsej Italiji postavila marsikoga v zadrego. Najvišje ocene ni bilo niti na seznamu maturantov zavoda Žige Zoisa. Do stotice pa se je med slovenskimi dijaki na Tržaškem skupno prebilo sedem dijakinj in dijakov. Okroglo oceno s pohvalo so si prislužili Johana Tul na klasični in Gabriel Umek na jezikovni smeri liceja Franceta Prešerna, Ivan Rebec na smeri Mehanika in mehatronika ter Pamela Zammatteo na smeri kemija, materiali in biotehnologije, oba na zavodu Jožefa Stefana.Z najvišjo oceno so drugostopenjski študij zaključili še Lara Rebula na smeri kemija, materiali in biotehnologije, Kevin Zenic na jezikovni smeri in Angelo Campagna na družbeno-ekonomski smeri liceja Antona Martina Slomška.