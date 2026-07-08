Reforma posega v avtonomijo luk

Čeprav italijanska vlada trdi, da bo reforma prinesla večjo usklajenost in konkurenčnost italijanskega pristaniškega sistema, se predlog, ki ga usmerjata minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini ter njegov namestnik Edoardo Rixi, sooča z ostrimi kritikami celotnega pomorskega in logističnega sektorja.

Da je usklajevanje pristaniške politike in določanje razvojnih prioritet vzdolž Apeninskega polotoka nujno, so se strinjali tudi udeleženci ponedeljkovega posveta o reformi italijanske pristaniške zakonodaje, ki jo je priredil študijski center Dialoghi Europei. Poudarili pa so, da se to ne sme zgoditi na račun tržaškega pristanišča, njegove avtonomije in finančnih virov.

Pristanišča so »termometer gospodarstva« - prva zaznajo krizo in prva občutijo okrevanje. Gre torej za strateški sektor, ki potrebuje premišljene ukrepe, je posvet uvedel generalni direktor podjetja Trieste Terminal Passeggeri Franco Mariani. Spomnil je na zakon 84 iz leta 1994, ki ureja pristanišča, ter poudaril, da je njihova posebna ureditev nujna. Omenil je reformo nekdanjega ministra Graziana Delria, ki je uvedla prostocarinske cone in pristaniške uprave povezala v sistem. »Nova reforma predvideva ustanovitev družbe Porti d’Italia spa, ki bi prevzela odločanje o strateških smernicah in finančnih sredstvih ter postavila pod vprašaj sam obstoj pristaniških uprav,« je opozoril Mariani. Družba bi zase zadržala do 25 odstotkov pristaniških dajatev oz. taks za sidranje ladij. Čeprav naj bi bila javna, po Marianijevih besedah ne izpolnjuje pogojev, ki jih za javna podjetja določa zakonodaja.

Po besedah odgovornega za pristanišče v sindikatu FILT CGIL Eugenia Stanzialeja reforma ne odgovarja potrebam države niti zaposlenih, saj ne ponuja strateške vizije razvoja logistike. Podjetnik Francesco Parisi je dodal, da je triletno čakanje na reformo pristanišč že povzročilo škodo, ker je odvrnilo številne potencialne vlagatelje. Oba sta izrazila bojazen pred zmanjševanjem števila delovnih mest, slabšanjem delovnih standardov in posledično varnostnih razmer, kar je potrdil tudi predstavnik sindikata UIL FJK Michele Cipriani.

Edini zastopnik desne sredine na posvetu, miljski župan iz vrst Lige Paolo Polidori, je srečanje predčasno zapustil, »užaljen zaradi napadov«. Pred tem je poudaril, da podpira usklajevanje logističnih procesov ter ohranjanje avtonomije in potenciala tržaške proste luke.