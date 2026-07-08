Openski tramvaj naj bi se vrnil 16. julija

Testne vožnje tramvaja se zaključujejo, doslej so jih opravili približno sto na predvidenih dvesto. Pri upravitelju tramvaja, podjetju Trieste Trasporti, računajo da bodo teste zaključili do začetka prihodnjega tedna. Če bo šlo vse po načrtih, bo tramvaj javnosti spet na voljo prihodnji četrtek, sta na današnjem skupnem zasedanju stalnih svetniških odborov za javne naložbe in odnose s podjetji v občinski lasti dejala predsednik Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer ter generalni direktor istega podjetja Aniello Semplice.

Dela zadnjih mesecev so bila draga in zapletena, v prisilnem premoru, ki traja od oktobra, je Trieste Trasporti naročil za poltretji milijon nujnih del. Seveda pa s tem ni konec dela. Za naslednja leta je tržaški lokalni prevoznik sestavil seznam izrednih vzdrževalnih posegov, vreden približno dvajset milijonov evrov.

Ob vnovičnem začetku voženj bo openski tramvaj obratoval med Opčinami in tržaškim Trgom Dalmacije. Dela za sanacijo odseka do zgodovinske končne postaje na Trgu Oberdan naj bi specializirano podjetje opravilo v prvi polovici prihodnjega leta.

Po kopitu lanskega eksperimenta Trieste Tram Tour pa naj bi tudi letos ob sobotah, nedeljah in praznikih bili na voljo turistični tramvaji, Marzi Wildauer je sicer napovedal, da bodo ponudbo nekako prilagodili, podrobnosti zaenkrat niso dorečene. Govor je bil denimo o zmanjšanem številu voženj turističnih tramvajev.