Berlin in Portugalska najbolj mamljiva

Zmagovalnega konja, pravijo, nihče ne spreminja. Kdor se je v obdobju skoraj šestdesetih let kdaj udeležil izletov Primorskega dnevnika, se potem rad vrača in komaj čaka praznične dni, ko se na straneh dnevnika pojavijo nove destinacije, ki jih ponujata potovalni agenciji Aurora in Adriatic srl. Potem se je treba samo odločiti za najljubšo in sebi najbolj primerno ...

Večina izletnikov se je letos odločila za srednje oddaljeni letalski destinaciji - za potovanje v zimzeleni Berlin in za potepanje po sanjskem Portugalskem. »Izletniki so potrdili svojo navezanost na naša organizirana potovanja in se že od zgodnjih jutranjih ur začeli zbirati v drugem nadstropju poslopja v Ul. Montecchi,« je povedala Divna Čuk, ki je ocenila, da je interes še kako živ. Potrjeno je tudi marčevsko potovanje v Mehiko, se pravi daljše, bolj oddaljeno in cenovno dražje potovanje prav tako v organizaciji Aurore, medtem ko avtobusno aprilsko potovanje v Emilijo nekoliko zaostaja.

Komur ni uspelo na Primorski dnevnik, lahko še vse nadoknadi na sedežu agencije (Ul. Milano 20) oz. krožka (Ul. Cicerone 8 - 2. nadstropje), kjer lahko v prihodnjih tednih med običajnim delovnim časom potrdi svojo udeležbo na vsakem od štirih potovanj.