Besede poražencem Barcolane

Mitja Kosmina, krmar Prosecco Doc Shockwave 3, 2. mesto: »Z rezultatom sem izredno zadovoljen. Regata je bila psihološko zelo naporna. Še posebej v trenutku, ko so jadrnice stale pri miru. Potrebna je bila velika mera potrpežljivosti, ko nam je le uspelo startati, pa smo gradili strategijo postopoma.« Na vprašanje, če bomo Kosmino še kdaj videli na lastni barki, je odgovoril, da misli, da ne. V tej fazi je bolj zadovoljen, če je povabljen v posadke velikih projektov. S profesionalnega vidika mu je to večji izziv.

Maurizio Benčič, krmar Way of Life, 3. mesto: »Ekipa je dobro funkcionirala, dali smo vse od sebe. Napak ni bilo. Vsakič ko je veter padel, smo nato dobro odreagirali. A ko se je nekoliko dvignil veter ob koncu prve stranice, so daljše jadrnice začele razivjati več konjev kot mi. Taktično pa smo dobro odjadrali.

V startu smo bili sicer nekoliko oškodovani od Maxi Jene in tako izgubili nekaj dragocenih metrov. Opozorili smo, da so startali s pomočjo motorja in zdaj ne vem, kako se bo končalo. Škoda, da smo izgubili vsaj 70 metrov, saj so nam odvzeli kar nekaj vetra.

Mate Bošković, grinder na Maxi Jeni, 4. mesto: »Regata je bila zelo specifična, na njej se je najbolje znašel domačin. Barcolana je vedno lep praznik in prihodnje leto se bomo vrnili in poskusili izboljšati 4. mesto. Obžalujem, da se je regata končala na prvi boji, saj se je veter nato malce okrepil in bi lahko brez težav izpeljali regato do konca. Na cilj sicer ne bi prispelo 1800 vpisanih, 1000 pa bi, a vem, da imajo sodniki zadnjo besedo.«