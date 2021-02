Triceratops Big John se bo javnosti končno lahko pokazal v vsej svoji veličini. Paleontološko podjetje ZOIC, ki se ukvarja s sestavljanjem okostnjaka dinozavra, bo ta petek, 26. februarja, začelo z vodenimi ogledi. Ti bodo potekali dvakrat mesečno od 16. do 17. ure v polurnih izmenah, v skupinah po 20 ljudi.

Iz podjetja s sedežem v Ul. Flavia, kjer bodo potekali ogledi, so sporočili, da so zapolnili vse razpoložljive termine. Prijave so zbirali na elektronskem naslovu stoneage@zoic.it.