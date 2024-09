Bil je dobrosrčen in sila družaben fant

Repen se je v nedeljo prebudil z neizmerno žalostjo v srcu. Smrt 16-letnega fanta, domačina Erika Suberja je kot najhujša mora pretresla družino in širšo skupnost. Mladost polno življenjskega zagona, energije in načrtov je v noči na nedeljo v snu zatrla srčna aritmija. Nobene bolečine ni občutil, so zagotovili zdravniki, le zaspal je. Za vedno.

Po sobotnem prazničnem večeru v vaški gostilni Križman, ki jo vodi fantova družina, ga je mama okrog 9.30 zaman skušala zbuditi. Negiben je ležal v postelji. Bilo je prepozno in ni mu bilo več pomoči. Tudi zdravstveno osebje, ki se je nemudoma pripeljalo z rešilcem v vas, mu ni moglo pomagati.

Kdor je 16-letnega Erika poznal, ve povedati, da je bil dobrosrčen in sila družaben fant, vedno nasmejan, vesele narave, pravi zabavljač. Med vrstniki je bil zelo priljubljen – Ljubo so ga imenovali prijatelji in teh je imel ogromno na vseh koncih Krasa, Brega in Goriškega. Mlajših in starejših let, saj se je z vsemi dobro razumel, vsi so ga imeli radi. Poln je bil energije in vedrine, kakor je pač normalno za mladino tistih let. Letos je obiskoval tretji letnik mehanike in mehatronike na Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, ko se je le dalo pa je zelo rad pomagal babici v kuhinji.

Erik se je od vedno rad podil za žogo, strastno se je navduševal za nogomet. V mlajših letih je nastopal v mladinskih vrstah domačega nogometnega kluba Kras, zatem pa je ostal med njegovimi zvestimi navijači. NK Kras je v nedeljo v znak žalovanja odpovedal tekmo proti ekipi Rive D’Arcano Flaibano. Predsednik Goran Kocman je za nogometni portal Tutto campo izjavil, da je bila odločitev nujna, saj jih je novica zelo prizadela. »Vedno boš v naših srcih, vedno boš naš Redboys, vedno boš ostal vsem v spominu tak kot si vedno bil – nasmejan in poln energije,« so zapisali tudi na družbenih omrežjih.

Erikova velika ljubezen so bili tudi motorji, že od otroških let, ko jih je vneto razstavljal in znova sestavljal. Tačas se je najraje posvečal svojemu skuterju. Ravno tako se je rad peljal s kolesom. S tremi vrstniki so si nad vaško telovadnico celo uredili kolesarsko stezo, po kateri so se podili, kakor so imeli nekaj časa na razpolago. Všeč pa mu je bilo tudi smučati. Skratka, športu se je rad predajal, sicer ne tekmovalno, saj so mu to zdravniki odsvetovali, zaradi napake na srcu.

