Bioest: zelišča, obleke, masaže na idilični lokaciji

Če se kdo z avtomobilom pelje skozi svetoivanski park, niti ne opazi, kakšen zanimiv sejem se v teh dneh skriva v njem. Če pa se začne sprehajati po zgornjem delu parka, ga takoj premamijo zelo različne vonjave, od eteričnih olj do zelišč in najrazličnejših rastlin. Danes in jutri poteka tam že tradicionalni sejem Bioest, na katerem se letos predstavlja več kot 150 pridelovalcev bio izdelkov in več kot 50 najrazličnejših društev in organizacij.

Organizatorji priljubljeni sejem prirejajo že 33 let in so zelo zadovoljni, da jim je uspelo zanj najti ta idiličen kotiček. »Eden od razstavljavcev mi je dejal, da se vedno zelo rad vrača k nam, pa čeprav proda nekoliko manj kot na sejmih v mestih, ampak tu se počuti dobro,« je izpostavil Edi Pernici iz združenja Bioest. »Na spletu smo iskali prostovoljce, ki bi nam pomagali v teh dneh, prijavilo se jih je zelo veliko,« je z zadovoljstvom ugotavljala ena od organizatork Tiziana Cimolino. Med novostmi letošnje izvedbe je omenila srednjeveško čokolado, ki je sicer včeraj zjutraj še ni bilo mogoče okusiti, veliko pa je tudi izdelovalcev oblek iz bioloških materialov, »saj so ljudje ugotovili, da ti omogočajo boljše počutje,« je še pristavila.

V množici stojnic jih nekaj zasedajo tudi razstavljavci iz Slovenije, nekatere pa tudi Slovenke iz Italije. Med temi je tudi zeliščarka Martina Malalan, ki ima pri Banih kmetijo Puress.Oil. Na sejmu, ki se ga udeležuje vsako leto, ponuja zeliščne soli, mešanice začimb, mazila, eterična olja ter čaje in bezgov sirup. »Eterična olja sivke delujejo pomirjevalno in proti glavobolom, smilj se uporablja za kožne bolezni ali travme, tudi psihične, lovor pa protivnetno,« je razlagala Malalan. Čajne mešanice in zelišča ponuja na primer tudi Erika Inamo iz Boljunca, kjer ima kmetijo Erikin vrt. Poleg tega se ukvarja tudi z barvanjem tekstila z zelišči in prodaja barvaste šale.

