Biosferno območje v Miramaru za zaščito narave

Danes ne obeležujemo le goda sv. Justa. Na pobudo Unesca so Združeni narodi lani namreč ustanovili svetovni dan biosfernih območij. To so rezervati, ki imajo tri vloge: zaščito okolja, spodbujanje trajnostnega razvoja in osveščanje prebivalstva. Naziv biosfernega območja podeli Unesco. V Italiji obstaja dvajseterica tovrstnih območij, v Sloveniji štiri. Po svetu jih je skoraj 740. Kmalu pa bi lahko med Italijo in Slovenijo nastalo 23. čezmejno biosferno območje.

V mreži več kot 40 let

Trstu najbližje območje pa je Miramar, ki se je Unescovi mreži pridružil že leta 1979, le dve leti po prvih dveh italijanskih biosfernih območjih. Zato smo se pogovorili z Mauriziom Spotom, direktorjem morskega rezervata. Razložil je, da doživljajo v Miramaru šele sedaj zagon dejavnosti, povezanih z Unescovo mrežo. Leta 2014 so povečali območje biosfere, skladno z novimi načeli Unesca. Že nekaj let zaobjema torej biosferno območje skoraj celotno obalo med Barkovljami in Križem ter zaledje. Na tem razširjenem območju sicer ne veljajo ista pravila za zaščito narave kot na območju stroge zaščite pri Miramaru.

Miramarski rezervat obstaja za dejansko zaščito narave. Preostanek biosfernega območja pa je namenjen trajnostnemu razvoju. Območje predlaga zelene projekte in lahko črpa sredstva zanje. Glavno vlogo ima pri tem Miramarski morski rezervat, ki koordinira omizje. Pri projektu biosfere sodelujeta tudi občini, v katerih se nahaja biosfera, torej Trst in Devin - Nabrežina, Univerza v Trstu, Dežela FJK, raziskovalni inštitut OGS, Las Kras in druge ustanove.