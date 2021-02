Birokratske zagate so jo zagodle logistični ploščadi

Pri tržaški logistični ploščadi se je nekje zataknilo. Napovedanega prvega priveza na nov, 420-metrski pomol pred dvajsetimi dnevi (30. januarja) namreč ni bilo. Ro-ro trajekt turške družbe Ulusoy v novi pristan pravzaprav nikoli ni priplul, tako kot nobena druga ladja oz. trajekt po tem datumu. Pred mesecem dni, ko smo se mudili na ogledu zaključenega območja logistične ploščadi, je gostitelj Matteo Parisi, direktor istoimenske družbe, ki z Icop in Interporto Bologna ter večinskim delničarjem Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sestavlja podjetje Piattaforma Logistica Trieste (PTL), ki upravlja tržaško logistično ploščad (HHLA PLT Italy), na prve goste komaj čakal. Vse je bilo nared je dejal. Morda pa so se naposled le prenaglili.

Kaj se je pripetilo, smo poizvedovali pri predsedniku Pristaniške uprave Zenu D’Agostinu, ki je bil tokrat redkobeseden. Potrdil je le, da morajo urediti določena dovoljenja z uradom za promet in da stvar zadeva turške tovornjake. »Delamo na tem, kaj več pa ne bi povedal. Ravno v teh urah so stvari namreč v teku, tako da vam sedaj res ne vem povedati, koliko časa bo to zahtevalo in kako se bodo stvari razvile.« Zaman smo iskali Mattea Parisija, njegov telefon je včeraj zvonil v prazno.

Do nekaterih informacij pa smo se vseeno dokopali. Kaže, da naj bi bil srž problema v prostocarinskem območju, točneje v nedovoljenem prostem prehajanju tovornjakov s turško registrsko tablico in brez polpriklopnika iz enega v drugo prostocarinsko območje vmes pa zapeljati še po italijanskem državnem ozemlju. Če smo pravilno razumeli, to pomeni, da tovornjak, ki pripelje denimo iz Nemčije in v novem pristanišču odklopi polpriklopnik, nikakor ne more odpeljati do logistične ploščadi po novega. To mu danes birokratsko ni dovoljeno in dokler ne bo to vprašanje rešeno, bo logistična ploščad še samevala.