Bitka proti oddajniku v Vižovljah se nadaljuje

Oddajnik, ki ga nameravajo italijanske železnice postaviti ob železniško postajo v Vižovljah, že nekaj tednov buri duhove. Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec se je pred dnevi že sestal s krajani, ki nasprotujejo projektu, včeraj pa so občinski svetniki soglasno sprejeli glasovalno pobudo proti oddajniku, po domače anteni. Pred občinsko hišo v Nabrežini je medtem potekal protest krajanov.

Premaknili bi ga ob nogometno igrišče

Občinski svetniki so pred zasedanjem sveta vložili več pobud, ki so tako ali drugače obravnavale oddajnik. Naposled so večinski in opozicijski svetniki v sodelovanju z občinskim odborom zasnovali skupno glasovalno pobudo. Med zahtevami sta prekinitev del ter posledična presoja smotrnosti postavitve. Vsekakor pričakujejo postavitev na drugi lokaciji, govor je o zemljiščih pri vižovskem nogometnem igrišču.

Naslednje poglavje kihotovske bitke proti oddajniku bo na sporedu prihodnji teden na tržaški prefekturi, kjer se bo odvijal sestanek o vižovski anteni. Med prebivalci je bilo včeraj že slišati mrmranje, da bodo morali v torek, 18. novembra, dopoldne prirediti nov protestni shod, tokrat na tržaškem Velikem trgu.