Blagoslov zastave drevi na Koromačniku

Danes obhajamo praznik sv. Roka. Tako kot nekoč v procesiji oz. kot to spet počenjajo zadnja leta se bodo vaščani iz Boljunca srečali na Koromačniku, na hribu nad tovarno Wärtsilä, na prazniku »kolačev in sladkarij«. Pred mnogimi leti se je v tem času na tamkajšnjih pašnikih pasla živina. Na vrhu Koromačnika stoji še danes delno porušena cerkvica sv. Roka. Že od srednjega veka so se svetniku priporočali zlasti kmetje – živinorejci so prosili za dobro vreme, za zdravo živino, da ne bi bilo kuge in podobnih kužnih bolezni, pa tudi potresov ne. Domača srenja je navadno na ta dan naročila mašo za zdravo živino, kateri je sledila družabnost ob slaščicah: vsakič se je praznovanja udeleževala kramarica Šrinka, ki je prodajala kolače in podobne sladkarije, lahko preberemo v lističu Pod vaškim zvonom, ki ga izdaja župnija Boljunec.

Letos bo na vrsti zastava oz. kopija zastave sv. Roka in sv. Sebastjana. Sešila in seštikala jo je domačinka Slavica Čurman. Ob 18. uri bo na Koromačniku zastavo, sol, zelišča, pašnik in živino blagoslovil domači župnik. Sledila bo procesija okoli ruševin cerkvice. Večer se bo nadaljeval s srečanjem z zgodovinarjem in raziskovalcem Stankom Flegom, ki bo predstavil bitke med Histri in Rimljani (slednji so na Krmačniku imeli taborišče, Histri so se jim uprli in jih vsaj v prvih bitkah tudi premagali). Večer se bo zaključil z družabnostjo in z nagradno igro o značilnostih Boljunca.