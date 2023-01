Bliža se čas vpisa otrok v občinske jasli in vrtce

Z novim letom se bliža tudi čas vpisa otrok v jasli in vrtce. Na tem mestu se osredotočamo na tiste, ki delujejo pod okriljem Občine Trst. Ta bo vloge za vpis zbirala od 16. januarja do 3. februarja. Od 16. do 20. januarja se bodo zvrstili tudi dnevi odprtih vrat, na katerih bodo lahko starši bolje spoznali posamezne oddelke in razumeli utrip novega otrokovega okolja.

Med osemnajstimi jaslimi lahko ti izberejo tudi slovenske v Ulici Veronese ali Dijaškem domu Srečka Kosovela, s katerim je Občina že pred leti sklenila sporazum v tej smeri. Tovrstnih dogovorov s privatnimi ustanovami za otroke do treh let je skupno petnajst.

Prihodnje šolsko leto 2023/2024 bo s sabo prineslo tudi novost, ki bo malčke spremljala še kar nekaj časa. Občinske jasli Semidimela s slovenskim oddelkom in La Nuvola, ki domujeta v Ulici Veronese pri Sv. Jakobu bodo zaradi obnovitvenih del začasno preselili v vilo Haggiconsta na Drevoredu Romolo Gessi, ki ga marsikdo pozna zaradi kina Ariston.

Med 9. in 30. januarjem lahko starši učencem in dijakom osnovnih in nižjih srednjih šol zagotovijo tudi obšolske dejavnosti in pomoč pri domačih nalogah (v italijanščini Sis). V slovenščini tega omogočajo le na osnovni šoli Ribičič pri Sv. Jakobu, kjer varstvo otrok zagotavljajo v rekreacijskem središču Pitteri v Ul. San Marco.

Otroka se lahko vpiše izključno po spletu (triesteducazione.it). Za postopek je obvezna digitalna identiteta (SPID), elektronska osebna izkaznica ali kartica storitev (CNS).