Blok je nedostopen, stanovalec v smrtni nevarnosti

V zadnjem nadstropju stanovanjskega bloka družbe Ater v Ulici Boito 4 je bilo pri belem, čeprav sila mokrem dnevu, jasno razumeti, kaj vsega je povzročila torkova nočna eksplozija. Stanovanje v tretjem nadstropju je povsem razdejano - strehe ni več, ohranili so se le betonski nosilci, saj so strešniki kot rakete odskočili na vse strani. Namesto sten zeva na ulico praznina, tako da je s ceste mogoče že na prosto oko videti opremo okrog 50 kvadratnih metrov velikega stanovanja.

Kaj se je pravzaprav pripetilo? Okrog 22. ure je v torek najprej močno pisknilo, potem pa gromko zagrmelo. Ljudje iz tega in sosednjih blokov so drug za drugim prestrašeno prihiteli na ulico. Poklicali so sile javnega reda in nemo gledali proti strehi ter ugibali, kaj se je pripetilo. Pripeljali so se gasilci in zdravstveno osebje službe 118, ki je v katinarsko bolnišnico pripeljalo k sreči le eno poškodovano osebo, in sicer moškega, 55-letnega Franca Mandorina, ki je sam stanoval v razdejanem stanovanju. Najprej je kazalo, da si je le polomil nogo, iz bolnišnice pa so se razširile novice, da je njegovo zdravstveno stanje precej hujše, saj se zaradi hudih opeklin po telesu zdravi v oddelku za oživljanje. Preiskovalci ne izključujejo, da bi lahko šlo za poskus samomora, ki naj bi ga sam Mandorina najavil tudi preko socialnih omrežij.