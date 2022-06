Bloomsday ob stoletnici Uliksesa

Bližajo se Joyceovi dnevi Bloomsday, ki bodo ob 100-letnici izida romana Ulikses in 140-letnici rojstva znanega irskega pisatelja preplavili mesto. Med 16. in 19. junijem bo festival zaživel na 21 lokacijah ob vseh urah, čez dan in čez noč. Ob pomembni obletnici so namreč pri muzeju Joyce, ki festival organizira v sodelovanju s tržaško občino in univerzo ter s podporo deželne turistične agencije PromoturismoFVG in urada Trieste Convention and Visitors Bureau, oblikovali bogat program, za vse okuse, tudi za tiste, ki se še niso odločili za branje enega med najpomembnejšimi romani 20. stoletja, v mestu, kjer sta nastali prvi dve poglavji.

Koledar tridesetih dogodkov se deli v gledališke uprizoritve osemnajstih poglavji iz romana, glasbene večere, razstave, predstavitve knjig, sprehode in vodene oglede. Od starega svetilnika do judovske četrti, Joyceovega muzeja, bivše ribarnice, Hiše glasbe, in Starega pristanišča, muzeja Revoltella, gledališča Fabbri, muzeja Sartorio, kopališča La Lanterna (Pedočin) in gledališča Rossetti, povsod bo mogoče srečati Leonarda Blooma, Bucka Mulligana, Molly in druge junake iz romana. Koledar dogodkov in informacije so na voljo na spletni strani https://museojoycetrieste.it/. Organizatorji vabijo še zlasti na Bloomsdayjev četrtkov maraton, ko bo na petnajstih lokacijah mogoče spremljati dogajanje od osme do tretje ure zjutraj.