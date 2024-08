Bo novo parkirišče zaživelo na območju silosa?

Eno od možnih rešitev za ureditev parkirišča župan Roberto Dipiazza vidi tudi v razpadajočem silosu, in sicer na območju, ki obdaja to stavbo. Ker naj bi bila prodaja poslopja in območja tik pred zdajci, namerava župan nove lastnike prepričati, da bi del zemljišča, vsaj dokler ne bi imeli pripravljene vse dokumentacije za uresničitev svojega projekta, odstopili občini. Župan računa zlasti na površino med razpadajočo zgradbo in novo cesto v Starem pristanišču, ki je dovolj velika, da bi lahko na njej uredili več sto parkirnih mest.

Za župana bi to pomenilo idealno začasno rešitev. Kakšen epilog pa je doživela zamisel privatnega investitorja, da bi pod nabrežjem pred Velikim trgom uredili podzemno garažno hišo? Župan je rekel, da iz tega ne bo nič, saj bi bilo tveganje zaradi plimovanja morja preveliko. Na koncu so presodili, da bi bili garažni prostori pogosto zaliti z vodo, kar bi ustvarjalo težave tako upravitelju garažne hiše kot tudi uporabnikom. Zato so to zamisel popolnoma opustili.