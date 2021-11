Bodo štirje od sedmih rajonskih svetov v rokah leve sredine?

Dva mestna rajonska sveta bosta v kratkem dobila predsednika. V obeh primerih bosta po vsej verjetnosti to postala levosredinska rajonska kandidata. Do tega bo prišlo na podlagi dogovora med gibanjem Zdaj Trst in levosredinsko koalicijo, ki sta po uskladitvi programske vizije strnila vrste in številčno postala enakovredna desnosredinskim zmagovalcem. Zato sta sklenila, da tako v rajonskem svetu za Novo mitnico, Sv. Vid, Staro Mesto (4. rajonski svet) kot v rajonskem svetu za Sv. Jakob in Staro mitnico (5. rajonski svet) za predsednika predlagata svetnika, ki sta na volitvah prejela največ glasov.

V rajonskem svetu za Novo mitnico, Sv. Vid in Staro mesto bodo tako za predsednika predlagali Marca Rossettija Cosulicha iz vrst Demokratske stranke (DS), za podpredsednico pa Franco Vilevich iz gibanja Zdaj Trst. V rajonskem svetu za Sv. Jakob in Staro mitnico pa Michelo Novel iz gibanja Zdaj Trst, za podpredsednika pa Alexa Pellizzerja iz DS. Dogovor o skupnem sodelovanju v »mestnih parlamentih« so sklenili vodstvo gibanja Zdaj Trst, DS, Russove liste Punto Franco in G5Z. Dogovorili so se, da bosta vodstvena položaja v rajonskih svetih pripadla gibanju Zdaj Trst in DS, zavezali pa so se tudi, da bi si bosta na pol mandata politični opciji predsedniške in podpredsedniške funkcije zamenjali. To pomeni, da bo v obeh rajonskih svetih krajevne zadeve pol mandata upravljal predstavnik gibanja Zdaj Trst, pol mandata pa predstavnik DS.