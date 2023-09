Bogat kulturni program na 55. Barcolani

Desetdnevno dogajanje, ki bo pospremilo 55. Barcolano, se bo začelo z jutrišnjim brezplačnim koncertom dua Coma_Cose, ki bo nastopil na Ponterošu po 20. uri. Glasba se na jadralski praznik vrača po petih letih odsotnosti. Peto izvedbo pa bo letos doživel tudi literarni festival Barcolana un mare di racconti. Ta bo od 4. do 7. oktobra potekal v Skladišču idej. Pester koledar spremljevalnih prireditev bo obogatila razstava Vento Fresco Rewind, ki bo od 3. do 10. oktobra na ogled v občinski galeriji na Velikem trgu (od torka do nedelje med 10. in 13. uro in med 15. in 20. uro).

Te dogodke sta včeraj v Mestnem muzeju orientalske umetnosti predstavila predsednik Barcolane Mitja Gialuz in tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Ta je uvodoma dejal, da z veseljem organizatorjem Barcolane na voljo dajo občinske prostore. Že to nedeljo ob 19. uri bodo v avditoriju Muzeja Revoltella gostili jadralca Paola Rizzija, ki se je s svojo jadrnico že večkrat odpravil čez Atlantik, na začetku 90. let prejšnjega stoletja pa je doživel tudi brodolom. O tej dramatični izkušnji se bo pogovarjal s Pietrom Spiritom.

Avtorji iz več držav

V sredo bodo v Skladišču idej odprli literarni festival, ki ga že od vsega začetka ureja novinar in pisatelj Alessandro Mezzena Lona. Festival bo postregel z zgodbami, ki so oplemenitile zakladnico zgodb o jadranju in potovanjih. Začelo se bo z zgodbo o ženski, ki je sama plula celih 37 dni. Drugo literarno srečanje bo oblikovala Caterina Bonvicini, ki v knjigi Mediterraneo opisuje reševanje v morju, za katerim stojijo nevladne organizacije.

Gost drugega festivalskega dne bo med drugimi Goran Vojnović, ki bo 5. oktobra ob 19.10 govoril o svojem romanu Figa, v katerem je spisal epopejo treh generacij. Tretji festivalski dan bodo oblikovali štirje avtorji, zadnji na programu bo Jurij Andruhovič, ki bo prinesel ukrajinsko zgodbo. Zastor nad peto izdajo literarnega festivala se bo spustil v soboto zvečer, ko bo kot zadnja avtorica nastopila nemška pisateljica Esther Kinsky, ki je v svoji zadnji knjigi spisala zgodbo o potresu v Furlaniji - Julijski krajini leta 1976.

Jadralski praznik bo postregel še s celo serijo dogodkov. Prihodnji teden bodo na nabrežju zaživele stojnice, ta vikend pa bodo odprli prostore glavnih pokroviteljev 55. Barcolane. Eden od teh je že drugo leto zapored Lexus, ki v avtomobilskem svetu pooseblja trajnostni razvoj. Kdor se bo vpisal na regato, bo sodeloval tudi v igri na srečo, v kateri bo lahko prišel do modela Lexus UX Hybrid.