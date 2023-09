Bogat niz prireditev ob stoti obletnici Zenove Zavesti

Literarna srečanja, gledališke predstave, koncerti, literarni sprehodi in dva mednarodna posveta bodo rdeča nit jesenskega dogajanja v Trstu. Od oktobra do decembra bodo različne ustanove z bogatim nizom prireditev počastile stoto obletnico začetka izhajanja Zenove zavesti tržaškega pisatelja Itala Sveva (1861 - 1928). Program dogodkov so glavni pobudniki, med njimi je tudi direktor Svevovega mestnega muzeja Riccardo Cepach, predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji.

Častitljivi jubilej bodo obeležili v različnih mestnih muzejih, Operni hiši Verdi, gledališču Rossetti in še v drugih kulturnih ustanovah. Kot so povedali na novinarski konferenci, je program sestavila »sanjska ekipa«, namenjen pa je tako poljudni kot strokovni publiki. Psihoanalitično Svevovo izpoved bosta z različnih zornih kotov analizirala tudi dva mednarodna posveta. Prvi, in sicer v režiji Univerze v Trstu, bo na sporedu od 12. do 14. oktobra, na njem pa bodo ugledni strokovnjaki, teh bo okoli 50, v fokus postavili analizo Zenove zavesti. Med gosti bo tudi japonska strokovnjakinja Sawa Ishii, ki bo predavala o tem, kako težko je Svevove romane prevajati v japonski jezik. Na tem posvetu bodo spomnili tudi, da je roman Zenova zavest preveden v nešteto število jezikov.

Drugi posvet bo na sporedu med 19. in 21. decembrom, organizira pa ga Mestni muzej Itala Sveva v sodelovanju z Univerzami v Oxfordu, Bologni, Vidmu in Trstu. Te dni se bodo v Trstu mudili najuglednejši sodobni raziskovalci in preučevalci Svevovega opusa, ki bodo razpravljali o Zenovih svetovih.

Zeno tudi na odrskih deskah

Te bo mogoče spoznati tudi v gledališki besedi. Že prihodnji teden, in sicer od 3. do 8. oktobra, bo na odrskih deskah gledališča Rossetti zaživela predstava Zenova zavest, ki jo je režiral umetniški vodja Rossetija Paolo Valerio, v naslovni vlogi pa bo nastopil Alessandro Haber, ki bo uprizoril Zena Cosinija. Svevov svet bo nato med 24. in 29. oktobrom v Rossettiju seciral tržaški pisatelj Mauro Covacich, ki se bo predstavil z uglajeno gledališko uprizoritvijo Svevo.

18. decembra se bo dogajalo v avditoriju muzeja Revoltella, kjer se bo igralka Ariella Reggio poklonila literarnemu geniju Italu Svevu. Stoletnico romana bodo s koncertom 22. decembra obeležili tudi v Operni hiši Verdi.

Kako so na Svevova dela vplivali vsi temeljni miselni tokovi tedanjega časa, od Darwina do Nietzscheja in Schopenhauerja, do Freuda, pri katerem je Svevo celo praktično preizkusil postopke psihoanalize, bo mogoče spoznati tudi preko delavnic za dijake in srečanj, pri katerih bodo lahko sodelovali vsi občani.

Maratonsko branje

21. november, ko obeležujemo dan glasnega branja, bo letos postal tudi Svevov dan. Na sedežu Univerze v Trstu in v gledališču Rossetti bo potekalo maratonsko branje Zenove zavesti. V projekt bodo vključili tudi italijanske šole v tujini in v Istri. Po mestnih ulicah in kavarnah bodo organizirali tudi tematske vodene oglede, v sklopu katerih bodo udeleženci iskali Zena. Ti literarni sprehodi bodo, tako organizatorji prireditev, dogajanju dali neko dodatno dimenzijo.

K dogajanju je pristopila tudi miljska občina. V Muzeju moderne umetnosti Ugo Carà bo do 26. novembra na ogled razstava z naslovom Zenovo mesto.