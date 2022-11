Bogat obračun delovanja in tudi nova predsednica

Profesorica Marija Pirjevec po enajstih letih zapušča vodenje Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm. Na predsedniškem mestu jo je nasledila Vilma Purič, »zelo razgledana, delovna, sposobna raziskovalka in pisateljica, zaradi česar me za prihodnost društva ne skrbi,« je sedaj že nekdanja predsednica povedala za Primorski dnevnik. In dodala: »Ob njej je motivirana ekipa, s katero je lepo delati.«

Do predaje štafetne palice je prišlo prejšnji petek v Peterlinovi dvorani v Trstu, kjer je slavistično društvo imelo redni občni zbor. Ta je bil zlasti priložnost za obračun dosedanjega dela – ne samo v zadnjem letu, ampak kar v zadnjih desetletjih (ob članicah se ga je udeležil tudi Martin Lissiach in društvu prinesel pozdrav in zahvalo Slovenske kulturno-gospodarske zveze). Obračun je podala dosedanja predsednica Marija Pirjevec in izpostavila glavna področja delovanja Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm, od prirejanja simpozijev in jezikovnih tečajev, urejanja zbornikov in predstavitev knjig, vse do prispevka, ki ga društvo daje promociji slovenske kulture med italijanskimi someščani (na primer s sodelovanjem na prireditvi Slofest). Društvo z dolgo zgodovino (pravno registrirano je bilo leta 1971) na primer redno sodeluje pri soorganizaciji Primorskih slovenističnih dnevov, na katerih po zamisli pobudnika prof. Silva Faturja slovenisti in drugi raziskovalci preučujejo in vrednotijo delo primorskih besednih ustvarjalcev, zgodovinarjev in jezikoslovcev.