Bogat presežek dovoljuje zanimive investicije

Devinsko-nabrežinska občina se ponaša s 4,8 milijona evrov prostega presežka. Občinski svet je sicer na današnji seji, ki jo je vodil predsednik Massimo Romita – župan Igor Gabrovec namreč okreva po prometni nesreči –, najprej sprejel zaključni račun proračuna za leto 2022, ki ga je revizor ocenil za uravnovešenega. Volilno leto sta sicer delili pretekla in sedanja koalicija, zato gre zasluga za zdrav proračun obema občinskima odboroma. Svetniki so se na seji, ki je potekala v hibridni obliki, zaustavili še zlasti pri proračunu za obdobje 2023-2025 in pri stroške, ki jih občina načrtuje.

Največ, 675 tisoč evrov, bodo posvetili Devinu. Naložili bodo v tlakovanje cest, uresničitev prehoda za pešce in urbano ureditev za varnost. Vas ob morju je sicer predmet številnih načrtov, s katerimi namerava občina izboljšati kakovost vsakdanjega življenja prebivalcev in nuditi prijaznejše okolje obiskovalcem. Prav iz presežka bodo namreč namenili 133 tisoč evrov nakupu tamkajšnjega zemljišča, ki leži tam, kjer je nekoč bila bencinska črpalka Agip. Tam bo nastalo javno parkirišče, ki bo nedvomno služilo obiskovalcem gradu in Jadranskega zavoda združenega sveta ter kot rečeno prebivalcem. V vsoto je vključena ureditev prehoda za pešce s povišano površino in po zakonu predvideno signalizacijo, ki bo med drugim voznike odvračala od prehitre vožnje po vaških cestah. »To ne bo edini prehod za pešce take vrste, ki ga nameravamo postaviti na območju naše občine,« je napovedal odbornik Lorenzo Celic. Podžupan Mitja Petelin pa je dodal, da bodo zemljišče zelo verjetno odkupili jeseni in da nameravajo na omenjenem parkirišču urediti tudi območje za avtodome in kiosk za obiskovalce. V Devinu bodo sicer poskrbeli tudi za ureditev urbane opreme v portiču, kjer so dela na kanalizaciji nekoliko skazila okolje.