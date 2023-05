Bogat spored na Majenci

Po petkovem in sobotnem sporedu bo v Dolini na Majenci pestro in zabavno tudi danes, tokrat pod majem, ki so ga domačini postavili ponoči. Tudi vreme bi moralo biti naklonjeno, prijetno toplo in povečini sončno. Kulturno dogajanje se bo začelo ob 17.30, ko se bo začel koncert Gasilskega pihalnega orkestra iz Loč, nastopila pa bo tudi folklorna skupina Pontes - Mostovi. Ob 19.30 bo sledil prihod parterjev in parterc na Gorico, nato pa še ples z novim mladim ansamblom Rujni Muzikanti. Kioski s hrano in pijačo bodo odprti med 17. in 23. uro.

Vaški praznik se bo nadaljeval tudi jutri. Kioske bodo odprli ob 18. uri, ob 19. uri pa bodo na sporedu vodene pokušnje ekstradeviškega oljčnega olja v Torkli Oil Baru. Prisotne bo v svet oljčnega olja popeljala Marisa Cepach. Ob isti uri bo potekala tudi Spomladanska revija plesnih skupin. Nastopile bodo različne plesne skupine, med katerimi tudi skupine iz Slovenije. Večer pa bo sklenil koncert skupine Zmelkoow iz Kopra.

Letošnja Majenca se bo sklenila v torek, ko bo na vrsti slovesno podiranje maja (ob 19. uri). Še prej bo nastopil Pihalni orkester Breg (ob 18. uri).