Bogata zakladnica mačkoljanskih spominov

Knjiga Plamen srca Danice Tul Smotlak je zaklad spominov, podatkov, dokumentov in zgodovinskih spominov o Mačkoljah. »V njej se zrcalita osebno življenje in življenje vasi,« je o njej na prvi predstavitvi, ki je potekala v četrtek v parku Jože Rapotec v Prebenegu, povedal njen urednik Boris Pangerc in dodal, da se je v knjigi avtorica dotaknila »vsega, kar je za vas Mačkolje in vaško skupnost značilno: gospodarstvo, zabave, civilni in cerkveni prazniki, osveščeno delovanje žensk, društvena dejavnost, kulturna dediščina in še veliko drugega.«

Bogato knjigo je leta 2020 izdalo Slovensko kulturno društvo Primorsko. Med večerom, ki sta ga priredila založnik in dolinska občinska knjižnica, se je z avtorico pogovarjal urednik knjige. Prisotni so izvedeli, da je nastajala dolgo. Zgodovinske zapise je žilava Mačkoljanka zapisovala namreč dolga leta, saj je od vedno rada imela svinčnik v roki. Pisala pa je »spontano, s srcem za mojo vas, za naše ljudi,« je razložila in tako utemeljila tudi naslov knjige.

Prvi del zbirke, ki jo sestavljajo res številna poglavja na skoraj 250 straneh, obsega spomine na družinske člane: na starše, brate, babice in dedke. »Vsakič, ko sem pisala o svojcih, sem jih imela ob sebi in sem se na ta način pogovarjala z njimi – nikoli se nisem počutila osamljene,« je izjavila Danica Tul Smotlak ter dodala, da je imela srečno otroštvo, ker sta se starša imela rada in je občutila vso njuno ljubezen.