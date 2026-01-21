Bogate in raznolike vsebine lani privabile 544 tisoč obiskovalcev

Spletni katalog kulturne dediščine Občine Trst je začel delovati junija 2023 z željo, da bi omogočil čim širši multimedijski dostop do bogate zbirke podatkov, ki združuje mestno muzejsko, arhivsko ter bibliografsko dediščino, ter poskrbel za promocijo domačih zbirk. Teh je malo morje, je včeraj povedala koordinatorka kataloga Claudia Colecchia.

Katalog ponuja rešitev, kako gradivo združiti, in hkrati povezati posamezne strukture - od zgodovinskih muzejev (gledališki Schmidl, Sv. Just, Rižarna, muzej vojne za mir De Henriquez, arheološki muzej) do umetnostnih (Revoltella, Sartorio, Morpurgo), znanstvenih (akvarij, botanični vrt, pomorski muzej, naravoslovni muzej) in literarnih ter številnih arhivov ali zgodovinskih grobov.

»Gre za različno gradivo, ki ga hranijo na različnih mestih, zato je njegovo raziskovanje zapleteno, zamudno in anahronistično,« je dejala in potrdila, da je tehnologija omogočila njegovo digitalizacijo, tako da je danes vsem dosegljivo na portalu, se pravi na enem mestu, in sicer https://beniculturali.comune.trieste.it. V dveh letih je katalog bolj privlačen in lažje berljiv ter omogoča iskanje po specifičnih izrazih, temah, avtorjih, vrsti dokumentov.

Junija 2023 je zbirka podatkov obsegala 12 tisoč razpoložljivih zapisov, danes jih je več kot 29 tisoč, je povedala. V letu 2025 so zabeležili 544 tisoč obiskovalcev (več kot milijon dostopov), kar 442% več kot leto prej, ko jih je bilo nekaj več kot 100 tisoč, kar gre pripisati bogatejšim in različnim vsebinam, je dejal Ranieri. Največ je obiskovalcev iz Italije, sledijo jim Slovenci, Francozi, Nemci, Avstrijci in Angleži, višek so zabeležili v tretjem tednu avgusta in prvem novembra oz. ob kulturnih dogodkih in razstavah.