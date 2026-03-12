Je prišlo v Divači do poskusa ugrabitve otroka?

Na družbenih omrežjih se je včeraj pojavilo opozorilo staršem iz Divače in okolice, naj bodo previdni, saj naj bi se v torek proti večeru zgodil poskus ugrabitve. Dečka naj bi med sprehodom s psom napadli neznanci in ga zvlekli v bel kombi. Deček naj bi se vseeno izvil iz njihovega primeža.

Na koprski policijski upravi so povedali, da sum poskusa ugrabitve še preiskujejo. Več bo znanega, ko bodo končali z zbiranjem obvestil. Po informacijah domačinov naj bi pregledovali tudi posnetke varnostnih kamer. Kot je običajno v takih primerih, prijavo obravnavajo resno in preverjajo vse okoliščine.

Pred časom so podobne prijave dobili tudi z območja Divače in drugih primorskih krajev, vendar sumov kaznivih dejanj niso potrdili. V šolah takšne dogodke oziroma prijave največkrat izkoristijo za pogovor z otroki, kako naj ravnajo ob stikih z neznanci. Policisti tudi staršem svetujejo, naj se o tem pogovorijo s svojimi otroki.

Sijan Pretnar, Primorske novice