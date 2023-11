Bogati prazniki v devinsko-nabrežinski občini

Z jutrišnjim dnem stopamo v za mnoge najlepše obdobje v letu. Da bo na devinsko-nabrežinskem koncu pestro, se lahko prepričamo, če v roke vzamemo letošnjo praznično zgibanko, ki nazorno ponuja kakih 50 dogodkov, ki se bodo od danes do 7. januarja zvrstili po vaseh in zaselkih v občini. Gre za dogodke, ki jih prireja Občina Devin - Nabrežina, in pa dogodke, ki so v domeni vaških društev in skupnosti, je pojasnil župan Igor Gabrovec na današnji predstavitvi Veselega decembra na občinskih tleh.

Uvod z zamikom zaradi dežja

Naj se zaenkrat zaustavimo le pri uvodnih »taktih«. Zgibanke s seznamom dogodkov bodo posejane po občinskem območju in še dlje, hkrati bodo dogodki objavljeni v Primorskem dnevniku in na občinski spletni strani. »Marsikaj se bo lahko po poti sicer še spremenilo, saj je vreme nepredvidljivo. In že na sam začetek prazničnega dogajanja je vplivalo – v soboto napovedujejo vremenoslovci močan dež in bo treba slovesno odprtje v Sesljanu s prižigom luči ob glasbeni spremljavi nabrežinske godbe na pihala premakniti na nedeljo ob 17. uri,« je napovedal Gabrovec in namignil, da bo božična jelka umetna, da ne bi bilo treba žrtvovati toliko dreves ob praznikih; kjer so po vaseh pri trgu prisotna druga drevesa, pa bodo okrasili slednja.

V soboto med 9. in 10. prireja župnija sv. Roka s skavti delavnico adventnih venčkov (v župnijski dvorani v Nabrežini), mavhinjski ustvarjalci vabijo jutri in v nedeljo med 10. in 18. uro na sejem ročno izdelanih božičnih daril (osmica Fabec v Mavhinjah), sejem prireja tudi Proloco Mitreo v nedeljo (info center v Sesljanu).

Od ponedeljka pa se bo spet dogajalo v Štalci v Šempolaju, kjer bodo ob 17.30 ob razstavi in sejmu predstavili društveni koledar in program prazničnih dni; nastopili bodo člani otroške pevske in glasbene skupine Vigred. Ravno tako v ponedeljek bodo ob 18. uri prižgali lučke na drevesu v Vižovljah pri športnem igrišču ob vroči čokoladi in kuhanem vinu z godbo Vecia Trieste.