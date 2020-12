Širjenje novega koronavirusa ni edina pandemija, ki jo človeštvo prestaja. Samo leta 2019 je na svetu bilo 38 milijonov ljudi okuženih z aidsom in skoraj 700 tisoč mrtvih zaradi posledic, povezanih z virusom hiv, 1,7 milijona ljudi pa je v lanskem letu bilo pozitivnih na virus.

Čeprav podatki kažejo, da je bolezen iz leta v leto manj razširjena, so svetovne zdravstvene organizacije mnenja, da je okužb še vedno preveč, predvsem v manj razvitih državah.

»V osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja se je o aidsu veliko govorilo. Takratne izredne zdravstvene razmere so privedle do kapilarnega širjenja informacij, kar je marsikomu rešilo življenje. Danes se o tem premalo govori, kljub temu, da bolezni še nismo premagali. Raziskave kažejo, da se okužbe tudi pri nas še vedno pojavljajo predvsem pri mladih od 25 do 29 let,« je danes povedala občinska odbornica Francesca De Santis na novinarski konferenci, ki jo je tržaška občina sklicala ob svetovnem dnevu boja proti aidsu na dvorišču občinskega dnevnega centra v Ulici Androna degli orti.

»Vsaka oseba je za nas pomembna, naj bo to bolnik ali njegov skrbnik. Boj proti aidsu poteka predvsem za domačimi zidovi, kjer družine potrebujejo podporo družbe,« je poudaril odbornik za socialne politike Carlo Grilli in pozdravil organizatorje desete izvedbe Svetovnega dne boja proti aidsu Più o meno positivi.

