Boje bodo 48 ur zbirale podatke o tokovih v Tržaškem zalivu

Omejitev škode ob morebitnem izlivu nevarnih snovi v morje, bo po novem v Tržaškem zalivu hitrejša in učinkovitejša.

Tržaški inštitut za oceanografijo OGS in deželna okoljska agencija Arpa sta namreč v morje spustila osem plavajočih boj tipa drift. Merilne naprave, ki so opremljene s satelitskim oddajnikom, bodo v morju pustili 48 ur. V laboratoriju bodo nato preučili, kam so boje odplavili morski tokovi. Rezultate bodo primerjali z do sedaj zbranimi podatki o morskih tokovih v Tržaškem zalivu in tako skušali predvideti, kam bi lahko morski tokovi odplavili nevarne snovi, ki bi se v primeru nesreče izlile v morje. Poleg tega bodo boje zbirale tudi podatke o temperaturi in slanosti morja.

Naprave so znanstveniki OGS in tehniki agencije Arpa v morje spustili na strateških točkah, kot je ustje reke Soče na skrajnem zahodu zaliva. Boje so na spodnjem delu opremljene s posebnimi stabilizatorji, ki omejujejo vpliv vetra na gibanje plavajočega predmeta. Spustu boj v morje je prisostvoval tudi odgovorni v deželni vladi za okolje FabioScoccimarro in poudaril pomen zbiranja podatkov o morskih tokovih za namene morebitnega omejevanja škode ob izlivu nevarnih snovi.

Prvič so naprave v morje spustili že decembra lani, znanstveniki pa nameravajo eksperiment ponoviti: v naslednjih desetih mesecih bodo boje po morju spustili vsaka dva meseca, načrtujejo namreč, da bodo poskus ponovili štirikrat ali petkrat.