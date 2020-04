Bolniška ladja trčila ob skalo ostrih kritik

Predlog Dežele Furlanije - Julijske krajine, da bi v času pandemije novega koronavirusa v tržaškem pristanišču uredili bolniško ladjo, je tarča kritičnih odzivov. Kot znano je namreč deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi pred nedavnim izrazil namen, da bi tja preselili okužene v domovih za starejše občane, ki jih ne morejo ločiti od ostalih oskrbovancev in so bili pozitivni na test za koronavirus, čeprav nimajo simptomov bolezni covid-19.

Tržaški prefekt Valerio Valenti sicer meni, da je načrt idejno in praktično izvedljiv: »Tozadevna odločitev ni v naši pristojnosti, smo pa pripravljeni sodelovati. Pogovori so vsekakor še v teku in ni še nič odločenega, saj projekt vključuje vrsto različnih vidikov, kot sta delovanje pristanišča in varnost mesta.« V levi sredini in opoziciji pa zamisli odločno nasprotujejo. Deželni svetnik Roberto Cosolini (Demokratska stranka) je prepričan, da to ni prava rešitev in je s tem v zvezi vložil tudi svetniško vprašanje, saj po njegovem mnenju je nejasnosti kar veliko. Sprašuje se na primer, koliko ljudi bi lahko resnično sprejeli, koliko bi vse skupaj stalo in zlasti koliko časa bi potrebovali za uresničitev načrta. »Dodatno čakanje bi lahko še dodatno poslabšalo položaj, ki je že presegel vse meje. Odgovor prihaja vsekakor prepozno, vendar lahko danemu stanju kljubujemo, denimo s pomočjo tržaških hotelov,« je med drugim dejal.

Nastanitev v hotelu zagovarja tudi deželni svetnik iz Mešane skupine Walter Zalukar, ki je ravno tako vložil svetniško vprašanje s podobnimi iztočnicami. K temu pa je še pristavil, da ima občutek, kakor da bi za stoletja skočili nazaj v čas Beneške republike in lazaretov. Še ostrejša je bila poslanka DS Debora Serracchiani. Bolniško ladjo označuje kot pravi šok za vse tiste, ki verjamejo v odličnost zdravstva v FJK. Deželno vlado je obsodila, da je podcenjevala krhkost in zmogljivost domov za ostarele v mestnem tkivu in zdaj obeta prihod »plavajočega lazareta«. Podobno stališče ima tudi tržaška občinska svetnica Sabrina Morena (Open Fvg), ki ne razume, zakaj je Dežela odklonila pomoč hotelirjev. Ti so namreč ponudili 400 postelj, medtem ko bi jih bilo na ladji le 150 in kdo ve, koliko bi bilo treba nanjo čakati.