Bolnišnice in pacienti naj bi bili na boljšem

Združitev katinarske in Glavne bolnišnice v Trstu z bolnišnicama v Tržiču in Gorici bo prinesla koristi pacientom in pozitivne sinergijske in finančne učinke pri združevanju poslovodnih funkcij. Vse bolnišnice bodo na boljšem. Predvsem pa bodo na boljšem pacienti. Tem se v primeru kompleksnejših kirurških posegov ne bo treba več seliti iz bolnišnice v bolnišnico. To bodo počeli zdravniki specialisti. Ker bo z združitvijo štirih bolnišnic naraslo število operativnih sob (skupno jih bo 32), se pričakuje, da se bodo skrajšale čakalne dobe za različne operacije. Bolje bo poskrbljeno za bodoče mamice. Za klinične preglede bo še vedno pristojna porodnišnica Burlo Garofolo, za preostalo oskrbo, ki jo ženske potrebujejo po rojstvu otroka, pa bo skrbelo združeno zdravstveno podjetje. Dobre so obeti tudi za starejše občane, ki se bodo lahko posluževali »prehodnih« ustanov, v katerih bodo lahko za krajši čas bivali po kirurškem posegu in pred odhodom v dom za ostarele.

