Bomo leta 2040 v bunkerjih ali v pametnih domovih?

In če. Štiri črke, ki pa lahko privedejo do najrazličnejših scenarijev. In če bomo v prihodnosti (in to niti tako daljni) živeli v nevarnih, zapuščenih in netrajnostnih mestih? In če bo ravno obratno? Z dvema besedicama so tudi udeleženci delavnice LiCof začeli raziskavo o prihodnosti človeških bivališč in naselij v bližnji prihodnosti.

Rezultate so predstavili na včerajšnjem srečanju v prestolni dvorani v Miramarskem gradu direktor deželnega združenja gradbenikov Ance Fabio Millevoi, odvetnica in futuristka Carla Broccardo in vodja za poslovni razvoj družbe za avtomatizacijo in robotiko Moog Francesco Mazza. Pri snovanju raziskave je sodelovalo 30 izvedencev iz različnih strok, zamislila pa sta si jo združenje Ance in znanstveni park Area v okviru dejavnosti centra za digitalno inovacijo (Digital Innovation Hub) IP4FVG Furlanije - Julijske krajine. Spregovorili pa so tudi predsednik Ance Roberto Contessi, predsednica znanstvenega parka Area Caterina Petrillo in Graziano Pizzimenti, ki v deželni vladi vodi resor za prostor in infrastrukturo.

»Če si ustvarimo jasno predstavo o tem, kakšna bi lahko bila naša prihodnost, se lahko potem tudi odločimo, če slediti praksam, ki nas bodo usmerile proti najboljši možnosti, ali se prepustiti najbolj temačni usodi,« je Fabio Millevoi uvedel predstavitev raziskave, v kateri so prvič uporabili metodo socialnega predvidevanja in druge raziskovalne metode za predvidevanje prihodnosti gradbenega sektorja. Rezultate naj bi upoštevala zlasti razširjena gradbeniška dobavna veriga, izpostavljajo pa pomembnost skupnega dela za uresničitev boljše prihodnosti.