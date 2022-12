Borijo se proti smradu, ki uhaja iz kanalizacije

V občini Devin - Nabrežina rešujejo težave s kanalizacijskim omrežjem. Ustanovili so tehnično omizje, ki je v preteklih mesecih imelo kar nekaj dela. Preglavice predstavlja zlasti smrad, ki uhaja iz kanalizacije.

Občino zastopajo odbornika za infrastrukturna dela oz. okolje Massimo Veronese in Lorenzo Celic ter občinski svetnik Vladimir Mervic, člani omizja pa so tudi zastopniki družbe AcegasApsAmga. Na sestankih so analizirali položaj, nato pa skupaj odšli še na teren, kjer so si ogledali, kje se je zataknilo in odločili, kako ukrepati.

Pri reševanju zapletov so sodelovali tudi nekateri zaposleni v turističnem sektorju, zlasti hotelov v Devinu , ki so pristojnim pojasnili, kaj se dogaja. Pri analizi jim je pomagal tudi strokovnjak, ki so ga sami imenovali.

Na tej osnovi so že stekla prva vzdrževalna dela. Družba AcegasApsAmga je denimo popravila nekaj slabo delujočih naprav v Ribiškem Naselju, točneje na območju portiča in križišča z državno cesto št. 14. Lastniki hotelov in turističnih objektov pa so poskrbeli za podobne posege na zasebnih zemljiščih, ki niso povezana z javnim kanalizacijskim omrežjem.

Po samih delih je bilo na vrsti še preverjanje dejstva, ali so dejansko rešili vse zaplete in je zaudarjanja konec. Podatki, ki so jih zabeležili so, doslej pozitivni, sta Občina evin - Nabrežina in AcegasApsAmga obnovila v skupnem sporočilu za medije. To pomeni, da bodo obnovo izpeljali tudi na drugih območjih devinsko-nabrežinske občine, ki se spopadajo z enakimi težavami. Najprej bo na vrsti Devin.