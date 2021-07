Borut Pahor prejel najvišje odlikovanje mesta Trst (foto)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne iz rok tržaškega župana Roberta Dipiazze v tržaški Mestni hiši prejel najvišje odlikovanje mesta Trst, priznanje »Trije pečati Trsta - Tre sigilli di Trieste«. Prisotni so bili med drugim tudi nekateri člani tržaške mestne uprave, v imenu deželne vlade pa Fabio Scoccimarro, ki ima v deželni vladi Furlanije - Julijske krajine resor za okolje.

Gre za najvišje priznanje mesta Trst, ki se posamično (zlat, srebrn in bronast) podeljuje najbolj zaslužnim posameznikom. Vsi trije grbi skupaj so bili doslej vročeni le Carlu Azegliu Ciampiju, nekdanjemu predsedniku Italijanske republike, leta 2004. Župan Dipiazza je priznanje predsedniku Pahorju vročil za njegova večletna prizadevanja pri krepitvi odnosov med obema narodoma in kot izraz slovensko-italijanskega prijateljstva ter ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

Ob vročitvi priznanja je župan Dipiazza poudaril iskrena prizadevanja za čimprejšnjo stvarno vrnitev Narodnega doma Slovencem v Trstu.

Slovenski predsednik je izrazil ganjenost, saj gre za odlikovanje, ki je izraz iskrenega in dobrega sodelovanja med Slovenijo in Italijo: »To razumem kot vaš znak, da moramo nadaljevati na poti sožitja, sodelovanja in prijateljstva, kar zavaruje mir, varnost in blaginjo nas in našh otrok,« je izjavil. »Čez nekaj dni bo minilo leto dni od spominskega poklona, ko sva si s predsednikom in prijateljem Sergiom Mattarello v Bazovici stisnila roke. Ta stisk roke sem imel za znak zaupanja in prijateljstva,« je dejal in dodal, da je bil v tej gesti iskren občutek moči, da zmagujejo sožitje, prijateljstvo in evropska prihodnost. Gre za vrednote, za katere sta si in si bosta s predsednikom in prijateljem Mattarello vedno prizadevala, je izpostavil. Župana in deželno vlado je zaprosil, naj storita vse, da Narodni dom čimprej stvarno pripade Slovencem, kot je bilo tedaj dogovorjeno. Župan Dipiazza je zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek, za katere si bodo iskreno prizadevali, da bodo najhitreje odpravljene.

Po slovesnosti se je predsednik Pahor odpravil v Križ, kjer bo gost Ribiškega muzeja in domače skupnosti.