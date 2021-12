Božični sejem s pogledom na Tržaški zaliv

»Kljub slabšanju covidnih razmer smo se odločili, da letošnji božični sejem ne bo odpadel,« je na včerajšnji predstavitvi zagotovila tržaška podžupanja Serena Tonel. »Po lanskem premoru bo spet zaživel edini božični sejem z razgledom na morje.« Iz montažnih hišic, razpršenih po mestnem središču, bo prav kmalu zadišalo po prazničnih dobrotah, saj bodo sejem odprli v torek ob 17. uri. Po mestnih ulicah, med Borznim trgom in Trgom sv. Antona, bodo namestili 48 hišic, ki bodo vabile vse do 5. januarja. Sejem pa ne bo namenjen le sladkosnedcem, kar 35 stojnic bo ponujalo drugo vrsto proizvodov. Prazničnega sejma se bodo udeležila tudi krajevna športna društva in prostovoljne organizacije. Podjetje AcegasApsAmga bo prisotno z »varčevalno stojnico«, pri kateri bo mogoč nakup blaga iz trajnostnih materialov.

Odprt bo od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah od 10. do 20. ure in ob petkih, sobotah ter na predpraznične dni od 10. do 21. ure. Danes ob 17.30 pa bodo na Velikem trgu prižgali 16.800 božičnih luči ob prisotnosti župana Roberta Dipiazze. Tam že odmevajo božične pesmi in stojijo velika božična drevesa, na katerih pa še vedno ni napisov z voščili v slovenščini.