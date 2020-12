Božičnim nakupom se res ni mogoče odpovedati?

Gost promet, vrste pred trgovinami, večinoma zasedena parkirna mesta in glasno, praviloma sitno govoričenje po ulicah zaznamujejo v teh predprazničnih dneh dogajanje v mestnem središču. Če izvzamemo čakanje pred trgovinami in zaščitne maske, ki jih ljudje nosijo na obrazih, današnja slika stanja ni zelo različna od lanske ... Z virusom ali brez njega so božični nakupi očitno nekaj, čemur se skoraj nihče ne more odpovedati in v trgovine privlečejo daleč več ljudi od »črnega petka« ali sezonskih razprodaj. Obdarovanje je namreč stvar družinske tradicije, ki se ji ne gre izneveriti niti v tem sila neprijaznem obdobju. Nedvomno so obveznost, ki jo ljudje doživljajo različno: eni v nakupovanju oz. obdarovanju nadvse uživajo, drugim pa krvni tlak zaradi stresa kar poskakuje.

Če presodimo po kaosu, ki ga je zaznati v mestu že vsaj deset dni, in po belih dostavnih kombijih, ki s spletnimi naročili od jutra do večera (pa tudi ob nedeljah), švigajo vzdolž in počez po mestu ter se pripeljejo celo do najbolj zakotnih vasi in zaselkov, potem bo pod božičnimi drevesci letos veliko paketov. No, ne posplošujmo, nekatere družine prisegajo na bogato obdarovanje, druge se odločajo za malenkosti, kar v potrošniški družbi – kakršna je naša – sploh ni odveč. Kako pa obdarujejo naši bralci?