Božično kosilo ponudili v Starem pristanišču

Kakor vsako leto, je tudi letos Skupnost sv. Egidija z več kot 80 prostovoljci na božični dan organizirala kosilo za kar 300 gostov. Prizorišče prazničnega druženja je bil kongresni center v Starem pristanišču, kjer je bilo veselo kot že dolgo ne. Ob vhodu je goste pozdravila ukrajinska violinistka Tamara, sicer znana ulična umetnica, okrogle mize, za katere so posedli po osem gostov, pa so bile bogato okrašene in obložene. Za okusen in kakovosten obrok so poskrbeli tržaški gostinci, kosilo so postregli prostovoljci iz Trsta in širše tržaške okolice, zbrane pa je nagovoril tudi novi tržaški škof Henrik. Za razliko od prejšnjih let ni nihče zastopal Občine Trst, goste pa je pozdravil in jim voščil vesele praznike deželni svetnik Carlo Grilli, ki je do lanskega leta to počel v vlogi občinskega predstavnika.

Tradicionalnega prazničnega druženja so se udeležili brezdomci, starejše osebe, ki se počutijo osamljene, družine, ki finančno težko shajajo, priseljenci iz Afrike, Turčije, Sirije in iz drugih držav, ter migranti. Prav slednjim so bile namenjene pozdravne misli odgovorne za tržaško Skupnost sv. Egidij Loredane Catalfano, ki je opozorila na problematiko silosa, neustreznega zavetišča za migrante.