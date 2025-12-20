Božično voščilo godb

V nabrežinski telovadnici bodo jutri od 17. ure odmevale melodije Godbenega društva Nabrežina. Godbeniki pod taktirko Sergia Grattona bodo nastopili z ansamblom Naši fantje in pevko Lauro Budal. Drevi ob 20. uri pa bo v gledališču v Boljuncu nastopil Pihalni orkester Ricmanje, ki ga vodi Aljoša Tavčar.

Prav tako danes bodo zvestim poslušalcem zaželeli vesele praznike tudi godbeniki iz Trebč. Godbeno društvo Viktor Parma, ki ga vodi Tomaž Škamperle, bo nastopilo ob 20.30 v openskem prosvetnem domu. Solirala bosta Florjan Kralj in Eva Stepančič. Proseški godci pa se niti letos ne bodo izneverili koncertu na štefanovo. Ta bo na sporedu ob 17. uri v športnem centru Ervatti pri Briščikih. Nastopila bosta mladinski sestav pod taktirko Tine Renar in godba pod vodstvom Irine Perosa.

Pred tednom dni pa so v Boljuncu že nastopili člani Pihalnega orkestra Breg pod taktirko Edija Jurjevčiča in pevci zbora nižje srednje šole Simona Gregorčiča pod vodstvom Nede Sancin.