Brata Puric iz Mehike v Egipt z glasbo

Iz Mehike v Egipt. Na glasbeno potovanje vabita brata Erik in Simon Puric, danes znana pod umetniškim imenom I Santi. Ustvarjalna pot ju iz Trebč in Repniča vodi v Milan, čeprav sta s svojim uspehom že prekoračila geografske meje, saj se njuna glasba širi predvsem po spletu in družbenih omrežjih, na katerih imata iz dneva v dan več oboževalcev.

»Kot Američani,« v svoj mikrofon ponavlja Erik, medtem ko ga Simon spremlja s kitaro in glasom. Za videospote pesmi Messico sta izbrala najrazličnejša prizorišča, od mestnih ulic do Krasa. Pesem, ki se poslušalcu takoj vtisne v spomin, je sicer sad daljšega ustvarjalnega procesa, o katerem sta nam brata spregovorila v preteklih dneh.

»Leto dni sva preživela v studiu in se odpovedala vsem nastopom, da bi ustvarila večji projekt, s katerim se predstavljamo producentom,« je povedal 28-letni Erik. S Simonom sta sicer že znana na Tržaškem in drugod. Preden sta se posvetila predvsem studijskemu ustvarjanju, sta nastopala na domačih odrih v različnih zasedbah. Erik je že v višješolskih letih kot Johnny Reed navduševal občinstvo z rockabillyjem in drugimi glasbenimi zvrstmi. S Simonom, ki je danes star 20 let, sta začela sodelovati po pandemiji.

V preteklih letih sta brata nastopala v slovenskih krogih ter pela v slovenščini, italijanščini in angleščini. »S tem projektom pa si utirava pot na italijanski trg. Pri ustvarjanju imam zelo rad raznolikost. Kot Slovenca v Italiji imava srečo, da se lahko predstaviva občinstvu v obeh državah,« je dejal Erik. Italijanskemu trgu je namenjena tudi pesem, ki je od danes na voljo na spletnih kanalih glasbenega dvojca. »Egitto je lahkotna, a čustvena zgodba o ljubezni, ki se počasi ugaša. Govori o dveh osebah, med katerima ostajajo spomini, nesporazumi in neizrečene misli, čeprav obe vesta, da se je njuna pot morda že končala. S kančkom ironije in nostalgije pesem pripoveduje o tistem posebnem občutku, ko se oziraš nazaj in zavedaš, da bi bilo lahko vse drugače,« je o novem singlu povedal Erik.